بنزيما: مكة المكرمة المكان الذي أشعر فيه بأنني بأفضل حالاتي.. أريد أن أترك خلفي إرثاً خالداً مع الاتحاد

وأضاف: لعبت لمدريد وحققت الألقاب، وفخور بأنني تمكنت من اللعب لريال مدريد أنني سعيد بالطريقة التي خرجت بها من هناك، ما أتمناه لفريقي الجديد، الأمر الذي سأتمكن من إضافته هو خبرتي الكروية، والأهم من ذلك هو إمكانية تحقيق الألقاب، فأنا أحب تحقيق الألقاب، إنه فصل جديد بالنسبة لي، أرغب أن أساهم في تقدم النادي لمكانة أعلى من التي يحتلها الآن، على الرغم من كونه في المقدمة، أود حقاً أن أساهم في الارتقاء بالنادي، فهو نادٍ يمتلك الكثير من الشغف وينتمي للقمة، ملعبهم استثنائي وبه الكثير من الشغف، الجمهور هو العنصر الأهم لأنهم يمنحوننا الحافز لنكون الطرف الأفضل على أرض الملعب.