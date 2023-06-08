بنزيما: مكة المكرمة المكان الذي أشعر فيه بأنني بأفضل حالاتي.. أريد أن أترك خلفي إرثاً خالداً مع الاتحاد

أعرب كريم بنزيما، عن سعادته بالانضمام لصفوف الاتحاد، كونه أحد أفضل الأندية في السعودية، ويمتلك قاعدة جماهيرية شغوفة، مشيراً إلى رغبته في تكوين رابط خاص مع جماهير الاتحاد وترك إرث خالد في كرة القدم.
وجاء حديث الفائز بالكرة الذهبية عام 2022، المنضم لصفوف الاتحاد بعقد يمتد حتى 2026، خلال مقابلة نشرها موقع بطل دوري روشن، عبر حسابه على "تويتر".
وقال كريم بنزيما: سعيد بانضمامي لهذا النادي الأسطوري، هو تحدٍ جديد بالنسبة لي وحياة جديدة، أنا متحمس لبدء التدريبات، لماذا اخترت الاتحاد، لأنه أحد أفضل الأندية في السعودية، يمتلك قاعدة جماهيرية شغوفة، ويمتلك العديد من الألقاب، لماذا السعودية، لأنني مسلم وهي بلد مسلمة، لطالما أردت أن أعيش هنا.
وأضاف: لعبت لمدريد وحققت الألقاب، وفخور بأنني تمكنت من اللعب لريال مدريد أنني سعيد بالطريقة التي خرجت بها من هناك، ما أتمناه لفريقي الجديد، الأمر الذي سأتمكن من إضافته هو خبرتي الكروية، والأهم من ذلك هو إمكانية تحقيق الألقاب، فأنا أحب تحقيق الألقاب، إنه فصل جديد بالنسبة لي، أرغب أن أساهم في تقدم النادي لمكانة أعلى من التي يحتلها الآن، على الرغم من كونه في المقدمة، أود حقاً أن أساهم في الارتقاء بالنادي، فهو نادٍ يمتلك الكثير من الشغف وينتمي للقمة، ملعبهم استثنائي وبه الكثير من الشغف، الجمهور هو العنصر الأهم لأنهم يمنحوننا الحافز لنكون الطرف الأفضل على أرض الملعب.
وتابع: رونالدو متواجد هنا، وهو صديقي، من الرائع رؤيته هنا في السعودية، هو ما يدل على توجه السعودية وتقدم مستواها، وهذا الأمر الأهم على الصعيد الدولي، الألقاب مهمة جداً ومن الصعب تحقيق الفوز، لكنه ليس مستحيلًا، في جميع الأحوال سنعمل ما في وسعنا، وأود أن أحقق الألقاب من أجل النادي والجماهير، حتى لو كان الأمر صعباً، مع الطموح والتنافسية والموهبة، يمكننا الفوز.
وأشار أنه تحدٍ جديد، لدي روح منافسة عالية أدفع نفسي بها للوصول إلى مستويات أعلى، لهذا السبب سأكون على أتم الاستعداد لإبراز موهبتي، هناك أسماء كبيرة تلعب هنا، كريستيانو رونالدو في جانب واليوم أنا متواجد هنا، لذلك المهم إظهار أن كرة القدم السعودية بإمكانها أن تمتلك تأثيرًا دوليًا، لأن المسألة ليست محصورة حول اللعب في السعودية، بالعكس يجب أن أستمر وأقوم بتقديم ما يعكس النجاح الذي حققته في أوروبا وأن أجلبه معي إلى هنا.
وعن أهدافه مع النادي، قال بنزيما: لدي طموح كبير وأود أن أحقق العديد وأقوم بأمور رائعة، لأن هذا مهمًا لي وللسعودية وللنادي، أرغب في تكوين رابط خاص مع جماهير الاتحاد وأن أترك خلفي إرثًا خالدًا في كرة القدم، كما أرغب في تقديم أداء مميز في الملعب .
وأردف: قمت بزيارة السعودية في وقت سابق وشعوري أكثر من رائع حيال هذا الأمر، إنها دولة محبوبة وجميلة، بالنسبة لي إنها المكان الذي أريد أن أتواجد به، الأهم أن أتواجد في دولة مسلمة أشعر فيها بحب الناس لي، وتمنحني تجربة جديدة، وأنا متحمس للتواجد هنا، حيث أرغب في تحدث اللغة العربية بطلاقة، هذا الأمر مهم بالنسبة لي، لقد زرت السعودية من قبل، مكة قريبة جدًا من قلبي، وبالنسبة لرجل مؤمن فهذا أمر هام، هذا هو المكان الذي أشعر فيه بأنني في أفضل حالاتي.
وأوضح أنه عائلته كانوا سعداء للغاية بالانتقال إلى السعودية، وهذا أمر مهم أيضاً، وأعلم أن السعودية هي المكان الأنسب لنا.
وختم بنزيمة حواره بتقديم رسالة للشباب قال فيها: رسالتي لكل الشباب الذين يحبون كرة القدم ويمارسونها هي أن يبنوا أحلامهم ويعملوا بجد ويحترموا قواعد اللعبة، ويستمتعوا بلمس الكرة، يمكننا دائمًا تحقيق الأهداف حينما نعمل بجد.