تحتضنها السعودية في شهر نوفمبر المقبل.. معايير عالمية في بطولة البولو للسيدات

عقد الاتحاد السعودي للبولو مؤتمرًا صحفيًّا في الرياض؛ للكشف عن تفاصيل بطولة البولو للسيدات التي ينظمها الاتحاد السعودي للبولو، بالشراكة مع شركة الحوافر الرياضية في شهر نوفمبر 2023 على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نادي نوفا للفروسية (غرب الرياض)، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد المهندس عمرو زيدان، وماجد قاروب رئيس الشركة، والأمريكية ليزا روبنسون مدير البطولة، وفيصل بن دويس المدير التنفيذي للاتحاد، واللاعبات السعوديات المشاركات في البطولة.
وكان المهندس إبراهيم أبو عمة، المسؤول عن البرنامج التدريبي للسيدات، قد قدم خلال المؤتمر الصحفي نبذة عن البرنامج الإعدادي للفارسات السعوديات في البطولة.
من جهته، وصف المهندس عمرو زيدان، رئيس الاتحاد، إقامة البطولة للسيدات لأول مرة بالخطوة المهمة نحو تحقيق أهداف الاتحاد السعودي للبولو بنشر اللعبة، وتعزيز المشاركات النسائية؛ حتى تكون في جاهزية تامة للاستحقاقات الخارجية القادمة.
وأوضح زيدان خلال المؤتمر الصحفي أن البطولة سيشارك فيها 18 لاعبة من (السعودية وإسبانيا وهولندا وبريطانيا والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن والمغرب)، مؤكدًا أن البطولة ستقام وفق المعايير العالمية لنوعية الحضور والفئات المستهدفة للعبة حول العالم.
وقدم رئيس الاتحاد شكره للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية لجهودها واهتمامها بفعاليات الاتحاد، وكذلك هيئة الفروسية، بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.
في حين أوضحت مدير البطولة ليزا روبنسون أن البطولة سيصاحبها عروض تراثية، وأخرى للأزياء؛ لتحقق المناسبة جميع المستهدفات الثقافية والسياحية والترفيهية والرياضية بنشر اللعبة، وتمكين المرأة في السعودية.