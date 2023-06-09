تحتضنها السعودية في شهر نوفمبر المقبل.. معايير عالمية في بطولة البولو للسيدات

عقد الاتحاد السعودي للبولو مؤتمرًا صحفيًّا في الرياض؛ للكشف عن تفاصيل بطولة البولو للسيدات التي ينظمها الاتحاد السعودي للبولو، بالشراكة مع شركة الحوافر الرياضية في شهر نوفمبر 2023 على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نادي نوفا للفروسية (غرب الرياض)، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد المهندس عمرو زيدان، وماجد قاروب رئيس الشركة، والأمريكية ليزا روبنسون مدير البطولة، وفيصل بن دويس المدير التنفيذي للاتحاد، واللاعبات السعوديات المشاركات في البطولة.