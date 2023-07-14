آخر تطورات تعاقدات الأندية السعودية خلال الميركاتو الصيفي الجاري

وشدَّد الصحفي بحسابه الشخصي عبر "تويتر" على أن البرتغالي أوتافيو إدميسلون دا سيلفا، لاعب بورتو، حسم موقفه من عرض النصر، وقرر الموافقة على عرض النصر بعد أسبوع من المفاوضات.