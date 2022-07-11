الأخضر الشاب يعاود تمارينه في معسكر أبها استعدادًا لكأس العرب بعد إجازة العيد

واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني صالح المحمدي 27 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر وهم: أسامة المرمش، بلال الدواء، حامد الشنقيطي، تركي الجوش، عبدالعزيز الفرج، أحمد الجليدان، محمد سليمان، محمد برناوي، محمد الدوسري، سويلم المنهالي، سالم النجدي، وليد عياش، حسن سفياني، عبدالملك العييري، فيصل الصبياني، عبدالله الزيد، عبدالعزيز العليوة، مصعب الجوير، عبدالله العنزي، محمد المري، صالح الرحماني، ياسين الزبيدي، ثامر الشهراني، يزيد جوشان، علي المسعود، مشاري النمر، عبدالله رديف.