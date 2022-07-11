الأخضر الشاب يعاود تمارينه في معسكر أبها استعدادًا لكأس العرب بعد إجازة العيد

افتتح المنتخب السعودي تحت 20 عامًا اليوم الاثنين معسكره الإعدادي في مدينة أبها، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها مدينة أبها خلال الفترة من 20 يوليو إلى 6 أغسطس المقبل.
واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني صالح المحمدي 27 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر وهم: أسامة المرمش، بلال الدواء، حامد الشنقيطي، تركي الجوش، عبدالعزيز الفرج، أحمد الجليدان، محمد سليمان، محمد برناوي، محمد الدوسري، سويلم المنهالي، سالم النجدي، وليد عياش، حسن سفياني، عبدالملك العييري، فيصل الصبياني، عبدالله الزيد، عبدالعزيز العليوة، مصعب الجوير، عبدالله العنزي، محمد المري، صالح الرحماني، ياسين الزبيدي، ثامر الشهراني، يزيد جوشان، علي المسعود، مشاري النمر، عبدالله رديف.
وأجرى "الأخضر" حصته التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف لمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين على التمرير، ثم الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، يأتي على رأس المجموعة "الأولى" وإلى جانبه منتخبي العراق وموريتانيا.