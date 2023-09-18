بجوائز أكثر من 200 مليون ريال.. الرياض تستضيف منافسات النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023

ويتنافس الرياضيون في دورة الألعاب السعودية هذا العام ضمن 53 رياضة فردية وجماعية، تتضمن 6 ألعاب خصصت للرياضات البارالمبية، و4 رياضات استعراضية، و12 رياضة في بطولة الألعاب السعودية للشباب، وعلاوة على الميداليات الممنوحة للفائزين، سيتنافس الرياضيون المشاركون في الدورة على جوائز هي الأعلى في تاريخ المنطقة، والتي يتجاوز مجموعها 200 مليون ريال، إذ يحصل الفائز بالميدالية الذهبية على مليون ريال، والفضية 300 ألف ريال، والبرونزية 100 ألف ريال، فيما يحصل الفائز بالميدالية الذهبية في فئة الشباب على 100 ألف ريال، والفضية 50 ألف ريال، والبرونزية 25 ألف ريال.