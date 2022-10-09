تحضيراً لبطولة دبي.. أخضر الشاطئية يدشن معسكر جازان

دشّن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، تدريباته في معسكره الداخلي الذي يقام في مدينة جازان، ويستمر حتى 12 من أكتوبر الجاري، والذي يمثل المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة القارات لكرة القدم الشاطئية 2022 التي يُشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم ممثلاً في Beach Soccer والمقرر إقامتها في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر المقبل.
وأدى لاعبو (أخضر الشاطئية)، أمس السبت أولى تدريباتهم على الملعب الترابي لمدينة الملك فيصل الرياضية بجازان، بقيادة مساعد المدرب (البرازيلي) تياقو سوزا، الذي قاد التدريبات خلفاً لمواطنه جوجا زلوكوفيك الذي خضع صباح اليوم الأحد لعملية جراحية في أحد مستشفيات مدينة الرياض، إذ حرص قبل انطلاق التدريبات على الاجتماع بكافة اللاعبين ومطالبتهم بالالتزام بكافة التعليمات الفنية والإدارية سواء داخل الملعب أو خارجه، عقب ذلك انطلقت الحصة التدريبية بإجراء تمارين اللياقة ثم تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات وإجراء تمارين تكتيكية باستخدام الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب.
يذكر أن قرعة بطولة القارات لكرة القدم الشاطئية 2022، التي يُشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم ممثلاً في Beach Soccer، أسفرت عن وجود (أخضر الشاطئية) في المجموعة الأولى بجانب منتخبات الإمارات (المستضيف) والبرازيل وإسبانيا.