تحضيراً لبطولة دبي.. أخضر الشاطئية يدشن معسكر جازان

وأدى لاعبو (أخضر الشاطئية)، أمس السبت أولى تدريباتهم على الملعب الترابي لمدينة الملك فيصل الرياضية بجازان، بقيادة مساعد المدرب (البرازيلي) تياقو سوزا، الذي قاد التدريبات خلفاً لمواطنه جوجا زلوكوفيك الذي خضع صباح اليوم الأحد لعملية جراحية في أحد مستشفيات مدينة الرياض، إذ حرص قبل انطلاق التدريبات على الاجتماع بكافة اللاعبين ومطالبتهم بالالتزام بكافة التعليمات الفنية والإدارية سواء داخل الملعب أو خارجه، عقب ذلك انطلقت الحصة التدريبية بإجراء تمارين اللياقة ثم تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات وإجراء تمارين تكتيكية باستخدام الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب.