تقارير: عرض ضخم لضم النجم البرازيلي نيمار للدوري السعودي

ويسعى الهلال لضم نجم عالمي من العيار الثقيل بعد فشله في التعاقد مع ليونيل ميسي، الذي فضل الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي، بينما تعاقد منافسه الاتحاد مع كريم بنزيما، بينما يضم غريمه النصر كريستيانو رونالدو.