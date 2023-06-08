تقارير: عرض ضخم لضم النجم البرازيلي نيمار للدوري السعودي

ذكرت تقارير إعلامية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، مطلوب للعب في الدوري السعودي خلال الموسم القادم 2023/2024.
وكشف الصحفي "ميغيل ديلاني" عن تقديم السعودية عرضاً ضخماً للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.
وقال الصحفي الذي يعمل في صحيفة "انديبيندت" البريطانية أن السعودية تستهدف التعاقد مع نيمار ، حيث ستجهز عرضاً ضخماً للاعب البرازيلي، لإقناعه باللعب في السعودية .
يشار إلى أن إدارة باريس سان جيرمان ترغب في التخلص من نيمار، في ظل تذبذب مستواه وكثرة إصاباته ، إضافة لمعاناته من مشاكل انضباطية خارج الملعب.
وبحسب ما ذكره موقع "90Min" فإن وكلاء أعمال نيمار أجروا محادثات مع وفد يمثل دوري المحترفين السعودي، بخصوص انتقال النجم البرازيلي إلى أحد أندية "دوري روشن".
ولم يكشف التقرير نادياً محدداً قد ينتقل إليه نيمار ، علماً بأن اسم النجم البرازيلي اقترن بالانضمام إلى الهلال في وقت سابق.
ويسعى الهلال لضم نجم عالمي من العيار الثقيل بعد فشله في التعاقد مع ليونيل ميسي، الذي فضل الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي، بينما تعاقد منافسه الاتحاد مع كريم بنزيما، بينما يضم غريمه النصر كريستيانو رونالدو.
وتجدر الإشارة إلى أن نيمار مطلوب أيضاً في عدة أندية إنجليزية، هي مانشستر يونايتد و تشيلسي ونيوكاسل يونايتد.
يلعب نيمار البالغ من العمر 31 عاماً لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي منذ 2017، قادماً من برشلونة الذي لعب له خلال الفترة من 2013، وحتى 2017 .