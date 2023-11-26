جوزيه سا حارس مرمى "وولفرهامبتون واندررز" الإنجليزي يقترب من الدوري السعودي

كشف موقع "Onefootball" أنه من الممكن انضمام البرتغالي جوزيه سا، حارس مرمى وولفرهامبتون واندررز الإنجليزي، إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.
ووفقاً لما أفاد ذات الموقع فإن حارس المرمى البرتغالي الذي يقترب من الرحيل عن النادي الإنجليزي قد ينضم إلى جانب مواطنه كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي .
وأشار الموقع إلى أن مسؤولي النادي الإنجليزي حددوا مبلغاً يقدر بـ40 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدمات اللاعب خلال الموسم الجديد.
وكان الحارس البرتغالي البالغ من العمر 30 عامًا قد انضم إلى وولفرهامبتون واندررز، في يوليو 2021، قادماً من أولمبياكوس، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 18 مليون يورو.