جوزيه سا حارس مرمى "وولفرهامبتون واندررز" الإنجليزي يقترب من الدوري السعودي

وكان الحارس البرتغالي البالغ من العمر 30 عامًا قد انضم إلى وولفرهامبتون واندررز، في يوليو 2021، قادماً من أولمبياكوس، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 18 مليون يورو.