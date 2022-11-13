قائمة الأخضر.. رينارد يعلن استبعاد "فهد المولد" واستدعاء "نواف العابد"

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي "إيرڤي رينارد"؛ استبعاد اللاعب "فهد المولد"، واستدعاء "نواف العابد" في القائمة المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022.
جاء ذلك كإجراءٍ احترازي عقب الاطلاع على مستجدات استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية في القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية "كاس" الخاصة باللاعب فهد المولد.
تفصيلاً، أعلن حساب المنتخب السعودي على تويتر، أن "إيرفي رينارد"؛ المدير الفني للمنتخب الأول المشارك في كأس العالم 2022 بقطر، قرّر استبعاد اللاعب فهد المولد؛ من قائمة المنتخب واستدعاء نواف العابد للقائمة.
وأوضح حساب المنتخب على تويتر، أنه بعد الاطلاع على مستجدات استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية "wada" في القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية cas الخاصة باللاعب فهد المولد، وبعد مشاركة وجهات النظر مع الإدارة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ومحامي الاتحاد، وبناءً على ذلك كإجراءٍ احترازي، قرّر المدير الفني "إيرفي رينارد" استبعاد اللاعب من قائمة المنتخب المشاركة بالبطولة واستدعاء نواف العابد.