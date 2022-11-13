قائمة الأخضر.. رينارد يعلن استبعاد "فهد المولد" واستدعاء "نواف العابد"

وأوضح حساب المنتخب على تويتر، أنه بعد الاطلاع على مستجدات استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية "wada" في القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية cas الخاصة باللاعب فهد المولد، وبعد مشاركة وجهات النظر مع الإدارة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ومحامي الاتحاد، وبناءً على ذلك كإجراءٍ احترازي، قرّر المدير الفني "إيرفي رينارد" استبعاد اللاعب من قائمة المنتخب المشاركة بالبطولة واستدعاء نواف العابد.