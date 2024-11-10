رياض المزهر متحدثًا رسميًّا لنادي الاتحاد

من جانبه، قدَّم المدير التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي باسم النادي "المزهر" شكره لإدارة النادي على ثقتها، مؤكدًا تطلُّعه إلى تقديم العمل الذي يعكس مكانة وعراقة نادى الاتحاد وجماهيره الوفية.