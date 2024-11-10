رياض المزهر متحدثًا رسميًّا لنادي الاتحاد

أعلنت شركة نادي الاتحاد تعيين رياض المزهر مديرًا لإدارة التواصل المؤسسي ومتحدثًا رسميًّا باسم النادي.
وقال النادي في بيان: "تقرر تعيين رياض المزهر مدير إدارة التواصل المؤسسي ومتحدثًا رسميًّا باسم نادي الاتحاد".
وأضاف: "وقد رحَّب الرئيس التنفيذي للنادي دومينجوس أوليفيرا به ضمن فريق العمل بالنادي متمنيًا له التوفيق في مهمته".
من جانبه، قدَّم المدير التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي باسم النادي "المزهر" شكره لإدارة النادي على ثقتها، مؤكدًا تطلُّعه إلى تقديم العمل الذي يعكس مكانة وعراقة نادى الاتحاد وجماهيره الوفية.
يُشار إلى أن المزهر يمتلك العديد من الخبرات العملية والشهادات العلمية:
- درجة البكالوريوس في تخصص الإعلام.
- دبلوم الإدارة التنفيذية الرياضية FIFA.
- منتج.
- مذيع تلفزيوني.
- مستشار إعلامي لعدد من الجهات.