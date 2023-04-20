الشباب يواصل استعداداته لمواجهة الاتحاد بتمارين تكتيكية ومناورة

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، اليوم الخميس، تدريباته الاعتيادية استعدادًا لمواجهة الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.
وركّز الإسباني فيسنتي مورينو، مدرب فريق الشباب، في الحصة التدريبية، على الجوانب الفنية والتكتيكية.
وانطلقت الحصة التدريبية على ملعب الفريق في مقر النادي، بتمارين إحماء وتسخين متنوعة، تلتها تدريبات لياقية باستخدام الكرة.
ثم أدى اللاعبون تدريبات فنية في منتصف الملعب، قبل أن تختتم الحصة بمناورة كروية طبق خلالها المدرب الإسباني بعض الجمل التكتيكية.
ويستعد الشباب ثالث جدول الترتيب بـ50 نقطة لمواجهة مضيفه الاتحاد المتصدر بـ 56 نقطة في مباراة الكلاسيكو يوم الخميس القادم الموافق 27 إبريل الجاري، لحساب منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.