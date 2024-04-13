الهلال يدشن تدريباته تحضيرًا لمواجهة العين في ذهاب نصف نهائي آسيا

استأنف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم السبت تدريباته بمقر النادي، وذلك بعد أن منح مدير الجهاز الفني البرتغالي "خيسوس" الفريق راحة من التدريبات أمس عقب تحقيق بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي.
وبدأ المران بتدريبات بدنية في صالة الإعداد البدني، ثم فرض الجهاز الفني عددًا من التدريبات التكتيكية، تلاها تدريبات لياقية بالكرة. واختتم المدرب المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.
من جانب آخر، واصل الثلاثي "عبدالإله المالكي، نيمار جونيور وحبيب الوطيان" برامجهم العلاجية والتأهيلية.
ويخوض الهلال الثلاثاء المقبل استحقاقًا خارجيًّا مهمًّا، يتمثل في مواجهة العين الإماراتي في ذهاب نصف نهائي منطقة غرب القارة من دوري أبطال آسيا 2023/ 2024 على أرض الأخير.