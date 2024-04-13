الهلال يدشن تدريباته تحضيرًا لمواجهة العين في ذهاب نصف نهائي آسيا

وبدأ المران بتدريبات بدنية في صالة الإعداد البدني، ثم فرض الجهاز الفني عددًا من التدريبات التكتيكية، تلاها تدريبات لياقية بالكرة. واختتم المدرب المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.