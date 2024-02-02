الفيحاء ينهي تحضيراته لمواجهة فريق نيزينيا نوفغوردو الروسي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء غداً السبت معسكره التحضيري المقام حالياً في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك بمواجهة فريق نيزينيا نوفغوردو الروسي، حيث تغادر بعدها بعثة الفريق إلى السعودية.
وقد أنهى الفريق تحضيراته الميدانية للمواجهة الودية الرابعة، بحصة تدريبية مساء اليوم الجمعة على ملعب مركز 321 الرياضي مقر تدريبات الفريق، بقيادة المدير الفني السيد فوك رازوفيتش.
الحصة التدريبية اشتملت على تمارين لياقية وتكنيكية تبعها محطات فنية متعددة، واختتمت بمناورة تضمنت الأسلوب التكتيكي لمواجهة الغد.