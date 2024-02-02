الفيحاء ينهي تحضيراته لمواجهة فريق نيزينيا نوفغوردو الروسي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء غداً السبت معسكره التحضيري المقام حالياً في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك بمواجهة فريق نيزينيا نوفغوردو الروسي، حيث تغادر بعدها بعثة الفريق إلى السعودية.