إقامة مميزة وغير مسبوقة للمنتخبات المشاركة في مونديال قطر

ومعسكر المنتخب هو المقر الرئيس للمنتخب المشارك أثناء وجوده في بطولة كأس العالم FIFA، وهو مصطلح يجمع بين مكان تدريب المعسكر والفندق أو أي شكل آخر من أشكال الإقامة، وستتوفر ثلاثة أنواع من مواقع التدريب المستخدمة خلال البطولة، وهي منشآت النوادي الرياضية المحلية، ومراكز التدريب الجماعية، وأماكن التدريب في الاستادات، وقد تم تشييد العديد منها من الصفر، كما تم تجديد بعضها، وستكون جزءًا لا يتجزأ من إرث البطولة لكرة القدم القطرية.