إقامة مميزة وغير مسبوقة للمنتخبات المشاركة في مونديال قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) اليوم الثلاثاء أن 24 منتخبًا من أصل 32 ستشارك في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تُقام في وقت لاحق من العام الجاري؛ ستقيم معسكراتها في نطاق 10 كيلومترات داخل العاصمة القطرية (الدوحة) وحولها.
وذكر "فيفا" أنه بسبب الطبيعة المدمجة المتقاربة للمونديال القطري الذي يفتتح في 21 نوفمبر/تشرين الثاني القادم على ملعب البيت ويختتم بالمباراة النهائية يوم 18 ديسمبر/كانون الأول على ملعب لوسيل، لن تحتاج المنتخبات أو الجماهير إلى رحلات طيران داخلية للتوجه للمباريات.
وانطلقت عملية اختيار المعسكرات في أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠١٩ بتنظيم ١٦٢ زيارة تفقدية، وستتمكن المنتخبات الـ ٣١ الوافدة إلى قطر من السكن في معسكرات كأس العالم FIFA الأكثر قربًا من بعضها بعضًا منذ النسخة الافتتاحية للبطولة سنة ١٩٣٠، وسيقيم كل منتخب في المنشأة نفسها طيلة أيام المنافسة، إذ لا حاجة إلى تنقل البعثات في رحلات جوية محلية، كما ستتميز هذه النسخة من البطولة بقدرة الفرق على استعمال مواقع تدريب رسمية في اليوم الذي يسبق مبارياتها.
وينبغي على كل منتخب أن يُسجّل وصوله إلى فندق معسكره قبل خمسة أيام على الأقل من موعد انطلاق مباراته الأولى في البطولة، ويمكن للفرق أن تمدّد إقاماتها إلى أكثر من ١٥ يومًا المضمونة لكل بعثة، وذلك وفقًا للنجاح الذي تحققه في البطولة، إذ ستصل إقامة من يلعب النهائي إلى ٣٣ يومًا، وهذا ما يرجوه كل لاعب.
ويختلف كأس العالم FIFA ٢٠٢٢ عمّا سبقه من بطولات بإقامة ٢٤ منتخبًا من أصل ٣٢ في مساحة نصف قطرها ١٠ كيلومترات فقط، وهذا ما سيصنع أجواء خاصة ومفعمة بالحيوية في الدوحة والمناطق المحيطة بها، ويزيد من بهجة المشجعين المحليين والدوليين.
ومعسكر المنتخب هو المقر الرئيس للمنتخب المشارك أثناء وجوده في بطولة كأس العالم FIFA، وهو مصطلح يجمع بين مكان تدريب المعسكر والفندق أو أي شكل آخر من أشكال الإقامة، وستتوفر ثلاثة أنواع من مواقع التدريب المستخدمة خلال البطولة، وهي منشآت النوادي الرياضية المحلية، ومراكز التدريب الجماعية، وأماكن التدريب في الاستادات، وقد تم تشييد العديد منها من الصفر، كما تم تجديد بعضها، وستكون جزءًا لا يتجزأ من إرث البطولة لكرة القدم القطرية.
وتتكون فنادق معسكرات المنتخبات من فنادق من فئة أربع نجوم وأخرى بخمس، وفيلات ومنتجعات وأماكن إقامات غير فندقية، كمباني الأكاديميات الرياضية والسكنات المدرسية والإقامات الجامعية، إضافة إلى مرافق أخرى كغرف العلاج، وتميزت جميعها بقدرتها على حماية خصوصية المنتخبات وزُوّدت بكل بروتوكولات الأمان اللازمة.
واختارت المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 مقرات معسكراتها قبل وأثناء البطولة الكبرى التي تنطلق في 21 نوفمبر المقبل حتى 18 ديسمبر، إذ كان أبرزها فندق على طراز قصر عربي وحديقة مائية وجامعة.
وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الفنادق والمنتجعات التي اختارتها كل المنتخبات المشاركة في المسابقة، وقبل اختيار أماكن السكن أرسل "فيفا" عدة أماكن لكل اتحاد محلي على أن يكون المقر من نصيب الاتحاد الذي يختار أولاً.
وكانت غالبية الاتحادات المحلية اختارت البقاء بالقرب من العاصمة فيما قررت ثمانية منتخبات أخرى منها بلجيكا وإنجلترا وألمانيا والبرتغال العيش في مناطق أخرى خارج الدوحة.
وسيقطن أفراد بعثة المنتخب الإنجليزي في فندق سوق الوكرة والذي بحسب غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنجليزي فإن اختياره كان لقربه من 8 ملاعب من أصل 10 ستُقام عليها مباريات البطولة.
ويعد مقر بعثة المنتخب البلجيكي الأفضل خصوصًا أنه يحتوي على حديقة مائية وحلبة لسباق السيارات الصغيرة "غو كارت" إلا أنه يبعد عن العاصمة ما يقارب 100 كيلومتر واختار المنتخب الفرنسي فندقًا يعكس تصميمه القصور العربية.
البرازيل لم تبالغ في اختيار مقر بعثتها بعد أن استقرت على فندق يبعد 17 دقيقة عن جميع الملاعب فيما اختارت الأرجنتين وإسبانيا شقق جامعة قطر لبقاء أفراد البعثتين فيما استقرت أستراليا في أكاديمية أسباير.
وتشكل بطولة كأس العالم في قطر واحدة من البطولات الفارقة الفريدة من نوعها في تاريخ المونديال، إذ تعد أول نسخة من البطولة ستُقام مبارياتها على 8 ملاعب متقاربة من بعضها على نحو يمكّن الجمهور ووسائل الإعلام من متابعة أكثر من مباراة من داخل الملعب في يوم واحد.
كذلك سهّلت قطر وسائل التنقل إلى الملاعب، ونوّعتها في ظل وجود محطات لخط مترو "الريل" بالقرب من معظم الملاعب التي صُمّمت وفقًا للمعايير العالمية.