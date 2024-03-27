اثنان من أبرز محترفي الغطس عن المنحدرات يستكشفان طبيعة منطقة جازان الفريدة والخلابة

وخاض محترفا الغطس مغامرتهما الفريدة من نوعها خلال موسم الاستراحة القصير الممتد بين نهاية موسم عام 2023 الذي تغير موعده والذي سيُقام في نيوزيلندا في نهاية يناير، وبداية الموسم الجديد الذي ينطلق في شهر مايو، وقد لفتت بريدا، الفائز مرتين باللقب، تجربة البحث المشوّقة عن المنحدرات في السعودية، حيث عبّر عن مدى دهشته وانبهاره بما صادفه قائلاً: "أذهلني جمال المواقع وطبيعة المنطقة المهيبة، ودهشت لدى وصولي إلى المنحدرات ورؤية ما تبدو عليه بالفعل بعدما شاهدتها سابقًا في الصور فحسب. كذلك، سعدت باختبار المنطقة والتحقق من سائر الشروط وتحديد ما إذا كان بالإمكان القفز عن المنحدرات هنا، وهذا هو الهدف من سفرنا ومجيئنا هنا".