اثنان من أبرز محترفي الغطس عن المنحدرات يستكشفان طبيعة منطقة جازان الفريدة والخلابة

انطلق محترفا الغطس عن المنحدرات، الأمريكي ديفيد كولتوري والروماني كاتالين بريدا، في مغامرة مشوّقة عبر وادي لجب والروغ في جازان السعودية التي تتميز بتضاريسها الفريدة وجمالها الطبيعي، حيث استكشفا معًا ما تحتضنه المنطقة من أخاديد ووديان عميقة وشلالات مبهرة وبرك مياه عذبة غنيّة بشتى أنواع الأسماك، وتخللت مغامرتهما محطات غطس مذهلة عن المنحدرات.
وخاض محترفا الغطس مغامرتهما الفريدة من نوعها خلال موسم الاستراحة القصير الممتد بين نهاية موسم عام 2023 الذي تغير موعده والذي سيُقام في نيوزيلندا في نهاية يناير، وبداية الموسم الجديد الذي ينطلق في شهر مايو، وقد لفتت بريدا، الفائز مرتين باللقب، تجربة البحث المشوّقة عن المنحدرات في السعودية، حيث عبّر عن مدى دهشته وانبهاره بما صادفه قائلاً: "أذهلني جمال المواقع وطبيعة المنطقة المهيبة، ودهشت لدى وصولي إلى المنحدرات ورؤية ما تبدو عليه بالفعل بعدما شاهدتها سابقًا في الصور فحسب. كذلك، سعدت باختبار المنطقة والتحقق من سائر الشروط وتحديد ما إذا كان بالإمكان القفز عن المنحدرات هنا، وهذا هو الهدف من سفرنا ومجيئنا هنا".
وواصل محترفا الغطس عن المنحدرات بحثهما عن برك مياه مخفية في سائر مناطق المملكة العربية السعودية التي تعد أكبر دولة في العالم لا تحتوي على أنهر وتبلغ مساحتها 2.15 مليون كيلومتر مربع، حيث تنعدم الأنهر والبحيرات فيها وتندر المناطق ذات النباتات الطبيعية الغضّة بسبب قلة الأمطار.
ولكنهما وجدا في جازان، قلب المملكة الزراعي والمنطقة المشهورة بإنتاج الفاكهة عالية الجودة، ما كانا يبحثان عنه، حيث قادتهما مغامرتهما إلى واديين غنيين بالمياه العذبة ويحتضنان مرتفعات مطلّة على مناظر رائعة، بالإضافة إلى تكوينات صخرية مناسبة لمحترفي الغطس وتشكّل موقعًا مثاليًا وفريدًا لاستعراض مهاراتهما.
ووصف كولتوري البالغ من العمر 34 عامًا تجارب الغطس في المنطقة بالتحدي الأصعب، حيث قال: "صادفنا في وادي الروغ منحدرات مائلة حيث يتعين علينا الصعود والوقوف بزاوية مائلة مع تثبيت القدمين جيدًا. أما في وادي لجب، فالمنحدرات كانت أكثر احتواءً، إذ وجدنا صخورًا حجرية وجدرانًا مائلة تتيح القفز عن ارتفاع 13 مترًا، بالإضافة إلى منحدرات عالية يناهز ارتفاعها الـ20 مترًا".
وأضاف كولتوري قائلاً: "أمارس الغطس عن المنحدرات منذ 15 عامًا، لكنني سعدت بحصولنا على فرصة فريدة لاستعراض مهاراتنا في فن الغطس هنا في مثل هذا الموقع الجميل".
وتخلل مغامرة المستكشفين التي امتدت لخمسة أيام في المملكة العربية السعودية الكثير من المشي لمسافات طويلة، وتسلق الصخور، والغوص، والقفز في مواقع ضيقة. واستمتعا بمناظر الوديان الجميلة، والنباتات الخضراء، والصحراء الشاسعة، والصخور، وبغنى النباتات والحيوانات التي صادفاها من قرود وحمير وجمال.
وأوجز بريدا المغامرة العربية التي خاضها ورفيقه أثناء عودتهما للتحضير للموسم الخامس عشر من السلسلة العالمية لمسابقة ريد بُل للغطس عن المرتفعات هذا الصيف، بالقول: "كانت هذه الرحلة مليئة بالمغامرة والاختبارات الصعبة منذ البداية، وقد أصبنا ببعض الندوب خلالها ولكنها ستبقى تجربة مميزة محفورة في ذاكرتنا".