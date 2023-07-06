رياض محرز يقترب من الانضمام للأهلي السعودي

كشفت صحيفة "The Sun" البريطانية عن موافقة الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، على الانتقال إلى الدوري السعودي واللعب للنادي الأهلى بالموسم الجديد.
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن محرز وافق على الانتقال للنادي الأهلي مقابل الحصول على راتب أسبوعي بلغ نحو 410 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيًّا.
وأوضحت الصحيفة أن اللاعب الجزائري ينظر الآن إلى أنه الوقت المناسب للانتقال للعب بالشرق الأوسط؛ حيث وافق النادي السعودي على شروطه الخاصة.
وكان مانشستر سيتي قد أعلن في صيف موسم 2022 تجديد عقد محرز، الذي انضم إليه فى 2018 لمدة 3 مواسم آخرين، لينتهى عقده في 2025.