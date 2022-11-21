الأخضر السعودي في كأس العالم FIFA قطر 2022.. ثقة وطموح كبير أمام الأرجنتين

يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عند الواحدة ظُهر اليوم الثلاثاء مشاركته في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 (خلال الفترة من 20نوفمبر- 18ديسمبر المقبل) للمرة السادسة في تاريخه، حين يواجه نظيره الأرجنتيني لحساب المجموعة الثالثة (الجولة الأولى).