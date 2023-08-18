الاتحاد يستهدف التعاقد مع ماركينيوس أو رافاييل فاران

كشف الصحفي "برونو أندرادي" عن استمرار إدارة الاتحاد في البحث عن مدافع قوي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأفاد الصحفي الذى يعمل فى صحيفة "Uol" البرازيلية أنه من بين الأسماء الرئيسية التي يتم النظر فيها في الوقت الحالي، البرازيلي ماركينيوس، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن لا يوجد عرض رسمي حتى الآن.
وأشار الصحفي إلى أن مسؤولي الاتحاد مهتمون أيضًا بالفرنسي رافاييل فاران، لاعب مانشستر يونايتد، والذي يعد حاليًا مطلوبًا من مدرب الفريق نونو سانتو لضمه بالموسم الجديد .
ويلعب ماركينيوس البالغ من العمر 29 عامًا، لنادى باريس سان جيرمان منذ 2013، قادماً من روما الإيطالي، ويلعب أيضًا للمنتخب البرازيلي منذ 2013 .
كما يلعب رافاييل فاران صاحب الـ30 عامًا، لمانشستر يونايتد الإنجليزي منذ 2021، قادمًا من ريال مدريد، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 35 ملايين يورو.