الاتحاد يستهدف التعاقد مع ماركينيوس أو رافاييل فاران

وأفاد الصحفي الذى يعمل فى صحيفة "Uol" البرازيلية أنه من بين الأسماء الرئيسية التي يتم النظر فيها في الوقت الحالي، البرازيلي ماركينيوس، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن لا يوجد عرض رسمي حتى الآن.