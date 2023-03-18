بقيادة "ابن المدرب دياز".. الهلال يكرم الاتفاق بثلاثية

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم تقديم عروضه الإيجابية بانتصار ثمين على ضيفه الاتفاق بنتيجة 3/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض في ختام الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الإيطالي "دانيلي أورساتو".