بقيادة "ابن المدرب دياز".. الهلال يكرم الاتفاق بثلاثية

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم تقديم عروضه الإيجابية بانتصار ثمين على ضيفه الاتفاق بنتيجة 3/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض في ختام الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الإيطالي "دانيلي أورساتو".
وبتلك النتيجة بقي الهلال رابعًا في سلم الترتيب (39 نقطة)، وبقي الاتفاق على رصيده السابق (23 نقطة).
الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال بهدفين، جاء الأول عن طريق هداف الفريق النيجيري "إيغالو" عند الدقيقة الـ15 عقب استثماره عرضية مثالية، وصلته من سعود عبدالحميد. وأضاف "محمد كنو" الهدف الثاني عند الدقيقة الـ34، بعد تمريرة وصلته من "إيغالو".
وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ60، استعان مدرب الهلال "المؤقت" إيميليانيو دياز بخدمات اللاعب سالم الدوسري بدلاً من "كويلار".
وفي الدقيقة الـ89 أنهى "البديل الناجح" سالم الدوسري عودة الاتفاق للمباراة بهدف هلالي ثالث.