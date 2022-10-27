"ابن جلوي" يرأس اجتماع المكتب التنفيذي الـ96 لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية

جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بالتعاون الرياضي المشترك بدول مجلس التعاون، وفي مقدمتها تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، وتقرير عن هيئة التحكيم الرياضي لدول مجلس التعاون، ومناقشة التقرير الختامي عن دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي أقيمت بدولة الكويت خلال شهر مايو 2022م، كما بحث الاجتماع توزيع الدورات الرياضية الخليجية للأعوام الخمسة القادمة، وتمت مناقشة ملف التعاون الدولي المشترك في المجال الرياضي.