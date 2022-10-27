"ابن جلوي" يرأس اجتماع المكتب التنفيذي الـ96 لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية

عقد المكتب التنفيذي لرؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون، اجتماعهم الـ"96" التحضيري للاجتماع "34" لرؤساء اللجان الأولمبية، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة بالرياض، برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس المكتب التنفيذي -رئيس الدورة الحالية- وبمشاركة خليفة بن سعيد العبري، الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون.
جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بالتعاون الرياضي المشترك بدول مجلس التعاون، وفي مقدمتها تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، وتقرير عن هيئة التحكيم الرياضي لدول مجلس التعاون، ومناقشة التقرير الختامي عن دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي أقيمت بدولة الكويت خلال شهر مايو 2022م، كما بحث الاجتماع توزيع الدورات الرياضية الخليجية للأعوام الخمسة القادمة، وتمت مناقشة ملف التعاون الدولي المشترك في المجال الرياضي.
وقد صدر عن الاجتماع العديد من التوصيات الهامة التي ستعرض على الاجتماع 34 لرؤساء اللجان الأولمبية الذي سيعقد غدًا الجمعة.