دوري روشن.. الوحدة يغرق في محطة الخليج

عاد فريق الخليج الأول لكرة القدم لسكة الانتصارات؛ حيث كسب ضيفه الوحدة بنتيجة 3/ 2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الجمعة، على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن، بقيادة الحكم سامي الجريس.
في الشوط الأول بادر الخليج في زيارة مرمى الضيوف، وذلك بهدف أول عن طريق "سوكول" عند الدقيقة التاسعة.
وسرعان ماعاد الوحدة للمباراة، وعدل "جيرسون" النتيجة عند الدقيقة 32 من تسديدة رائعة من رأس الصندوق الخلجاوي.
وفي الشوط الثاني أضاف "فابيو مارتينيز" الهدف الثاني للخليج عند الدقيقة 70.
وعند الدقيقة 80 عدل "كريم يودا" النتيجة للوحدة.
وسجل "مارتينيز" زيارة جديدة لمرمى الوحدة، ليضيف الهدف الثالث للخليج عند الدقيقة 87 من خلال كرة ساقطة ولا أجمل.
بتلك النتيجة بلغ الخليج النقطة العاشرة ولا زال في منطقة الخطر "المركز 14"، وبقي الوحدة على نقاطه السابقة 12 نقطة في المركز الثاني عشر.