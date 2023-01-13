دوري روشن.. الوحدة يغرق في محطة الخليج

عاد فريق الخليج الأول لكرة القدم لسكة الانتصارات؛ حيث كسب ضيفه الوحدة بنتيجة 3/ 2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الجمعة، على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن، بقيادة الحكم سامي الجريس.