تقارير: ميسي يحسم موقفه بشأن وجهته المستقبلية.. تعرَّف عليها

وتضيف الصحيفة بأن القرار لم يكن سهلاً؛ فمن ناحية كان ميسي يمنِّي النفس بالعودة إلى برشلونة، وكانت عائلته تنتظر بفارغ الصبر العودة إلى المدينة التي وُلد فيها أبناؤه، ولكن الموضوع يحتاج إلى وقت، وربما لا يكون مضمونًا.