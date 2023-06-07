تقارير: ميسي يحسم موقفه بشأن وجهته المستقبلية.. تعرَّف عليها

ذكرت مصادر إعلامية إسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حسم موقفه بشأن وجهته المستقبلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ورحل الأسطورة الأرجنتيني يوم السبت الماضي عن نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي، بعد أن خاض المباراة الختامية للموسم أمام كليرمون.
وكشفت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيلعب الموسم المقبل بقميص إنتر ميامي الأمريكي الذي يملكه النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام.
وأضافت الصحيفة بأن اللاعب حسم قراره، ولكنه لم يوقّع بعد العقد المقدم من الفريق الأمريكي.
وفي حال صدقت معلومات "ماركا" فإن الفائز بكأس العالم 2022 يكون قد رفض عرض الهلال السعودي المقدر بمليار يورو في موسمين، وفضّل كذلك عدم انتظار أن يحل البرسا مشاكله المالية.
وتضيف الصحيفة بأن القرار لم يكن سهلاً؛ فمن ناحية كان ميسي يمنِّي النفس بالعودة إلى برشلونة، وكانت عائلته تنتظر بفارغ الصبر العودة إلى المدينة التي وُلد فيها أبناؤه، ولكن الموضوع يحتاج إلى وقت، وربما لا يكون مضمونًا.
وكانت هناك اجتماعات عدة بين خورخي ميسي، وكيل ووالد النجم الأرجنتيني، مع خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة. وبدوره أكد النادي الكتالوني أنه يستطيع تسجيل ميسي في الميركاتو الصيفي الحالي، ولكنه يحتاج لوقت.
أما صحيفة "سبورت" الكتالونية فقد كشفت أن عرض الفريق الأمريكي يصل إلى 54 مليون دولار في الموسم، أو أكثر من مليون دولار في الأسبوع.
وأشارت إلى أن ميسي يحاول البحث عن أي طريقة يعود بها إلى البرسا، ولو لموسم واحد، ويودّع في نهايته جماهير "البلوغرانا".
فيما أوضحت صحيفة "ذي أثلتيك" (The Athletic) البريطانية أن شركات عالمية، مثل "أديداس" (Adidas) و"آبل" (Apple)، والدوري الأمريكي، كانت تأمل في جذب قائد الأرجنتين إلى الولايات المتحدة من خلال عقود وصفقات تجارية مربحة.