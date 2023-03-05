يمتد حتى 8 مارس "الجاري".. أخضر الـ 16 يفتتح معسكره في بريدة

دشن المنتخب السعودي لسن 16 عاماً لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة بريدة، والذي يمتد حتى الثامن من شهر مارس الجاري.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، على ملعب نادي الرائد، تحت إشراف المدرب الفرنسي ستيفان سالينت، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.
وتضم قائمة المنتخب السعودي للمعسكر 24 لاعباً، أسماؤهم على النحو التالي: أمجد حراج، فيصل الشمري، أحمد بن حميد، بدر هادي، خالد محمد، خالد اللحيان، نواف الدوسري، فواز المشهور، يزيد القرزعي، تركي هزازي، عبدالله شراحيلي، يحيى القرني، محمد الصرنوخ، محمد الشاهين، سالم العصيمي، علي النخلاوي، قاسم آل اجميعان، تركي المدني، عبدالهادي مطري، مهدي فقيهي، راكان عسيري، عبدالرزاق عواجي، ياسر الظفيري، فهد الحربي.