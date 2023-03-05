يمتد حتى 8 مارس "الجاري".. أخضر الـ 16 يفتتح معسكره في بريدة

وتضم قائمة المنتخب السعودي للمعسكر 24 لاعباً، أسماؤهم على النحو التالي: أمجد حراج، فيصل الشمري، أحمد بن حميد، بدر هادي، خالد محمد، خالد اللحيان، نواف الدوسري، فواز المشهور، يزيد القرزعي، تركي هزازي، عبدالله شراحيلي، يحيى القرني، محمد الصرنوخ، محمد الشاهين، سالم العصيمي، علي النخلاوي، قاسم آل اجميعان، تركي المدني، عبدالهادي مطري، مهدي فقيهي، راكان عسيري، عبدالرزاق عواجي، ياسر الظفيري، فهد الحربي.