المشرف العام السابق على المنتخبات السعودية خالد الزيد لـ"سبق": كلنا ثقة بصقور الأخضر

قال خالد الزيد، عضو مجلس إدارة اتحاد القدم المشرف العام على المنتخبات السعودية السابق، إنه متفائل بمشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس العالم فيفا قطر 2022.