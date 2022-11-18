المشرف العام السابق على المنتخبات السعودية خالد الزيد لـ"سبق": كلنا ثقة بصقور الأخضر

قال خالد الزيد، عضو مجلس إدارة اتحاد القدم المشرف العام على المنتخبات السعودية السابق، إنه متفائل بمشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس العالم فيفا قطر 2022.
وقال الزيد في تصريح إلى "سبق": "شخصيًّا متفائل بتقديم المنتخب السعودي مباريات جيدة في البطولة. وكانت مباراة كرواتيا والأخضر الودية الأخيرة في التحضيرات مؤشرًا مطمئنًا لنا".
وزاد: "الانسجام واستيعاب المنهج وجاهزية اللاعبين كانت واضحة في مباراة كرواتيا الودية. وإن شاء الله نرى اللاعبين بصورة أفضل في مباريات المونديال، وتلافي الأخطاء. وكلنا ثقة بصقور الأخضر".
وأبدى الزيد ثقته بعناصر الأخضر لتحقيق نتائج إيجابية من خلال مبارياته في مجموعته أمام الأرجنتين وبولندا والمكسيك.
وعن ترشيحه لبطل مونديال قطر 2022 قال الزيد: "اللقب سينحصر بين الكبار (البرازيل وفرنسا والأرجنتين)، وربما إسبانيا".