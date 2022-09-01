الطائي يتطلع لمواصلة انطلاقته القوية .. العدالة والخليج يسعيان لتحقيق نتيجة إيجابية

تتواصل اليوم الجمعة، منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين ، بمواجهتين في الأولى يحاول الطائي مواصلة انطلاقته القوية، حينما يلاقي العدالة ، وفي الثانية يبحث ضمك عن ثاني انتصاراته.
يواجه الطائي على ملعبه ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل العدالة الوافد الجديد لدوري المحترفين، عند تمام الساعة السابعة مساءً.
يسعى أصحاب الضيافة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور إضافة إلى الحالة المعنوية المرتفعة لدى لاعبيهم لمواصلة نتائجهم الايجابية وتحقيق ثاني انتصاراتهم بعد فوزهم في الجولة الماضية على الاتفاق في عقر داره للوصول إلى العلامة الكاملة للبقاء قريباً من الصدارة .
في المقابل يأمل فريق العدالة تجاوز البداية المتعثرة عقب سقوطه في فخ الهزيمة على ملعبه أمام الاتحاد في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة ، وتسجيل انتصاره الأول في دوري روشن للمحترفين.
يحل الخليج الصاعد حديثاً ضيفاً على فريق ضمك في مباراة يحتضنها ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة عند تمام الساعة التاسعة مساءً.
يتطلع فريق ضمك إلى حصد انتصاره الثاني توالياً بعد فوزه في الجولة الافتتاحية على الفيحاء.
على الطرف الآخر يبحث الخليج عن الفوز لتجاوز مرارة التعثر في اللقاء الافتتاحي من أمام الهلال بثنائية نظيفة ، ووقف نزيف النقاط منذ البداية حتى لا يدخل الفريق في نفق مظلم.