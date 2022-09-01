الطائي يتطلع لمواصلة انطلاقته القوية .. العدالة والخليج يسعيان لتحقيق نتيجة إيجابية

تتواصل اليوم الجمعة، منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين ، بمواجهتين في الأولى يحاول الطائي مواصلة انطلاقته القوية، حينما يلاقي العدالة ، وفي الثانية يبحث ضمك عن ثاني انتصاراته.