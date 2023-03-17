مانشستر يونايتد يواجه إشبيلية .. ويوفنتوس يلاقي سبورتينج لشبونة

أسفرت قرعة دور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي التي سحبت يوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، "يويفا"، بمدينة نيون السويسرية عن مواجهات متوازنة.
فقد أوقعت قرعة ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي فريقي مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي في مواجهتين مثيرتين، إذ سيواجه مانشستر يونايتد نظيره إشبيلية الإسباني، فيما يلاقي يوفنتوس فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي الذي أطاح بأرسنال من دور الستة عشر.
وفي باقي مباريات دور الثمانية، يلتقي روما الإيطالي حامل لقب دوري المؤتمر الأوروبي مع فينورد متصدر الدوري الهولندي، وباير ليفركوزن الألماني مع سانت جيلواز البلجيكي، الذي أطاح بفريق يونيون برلين من دور الستة عشر.
كما سحبت قرعة الدور نصف النهائي من البطولة ذاتها، والتي أسفرت عن مواجهة الفائزة من يوفنتوس وسبورتينغ مع الفائز من مانشستر يونايتد وإشبيلية.
فيما سيلتقي المتأهل من مواجهة فاينورد وروما مع الفائز من لقاء ليفركوزن مع سان جيلواز.
علمًا بأن صاحب المواجهة الأولى من نصف النهائي سيكون هو الفريق الـمستضيف في المباراة النهائية.
وستقام مباريات الذهاب في الدور ربع النهائي يوم 13 نيسان/أبريل القادم، على أن تقام مباريات العودة يوم 20 نيسان/ أبريل القادم.
وفي الدور نصف النهائي ستقام مباراتا الذهاب في الحادي عشر من أيار/مايو القادم، على أن تلعب مباراة العودة ضمن الدور ذاته في الثامن عشر من أيار/مايو أيضاً.
نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا سيلعب يوم 31 أيار/مايو في ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابيست.