دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم: ركلتا جزاء للاتحاد أمام الهلال لم تحتسبا!

قالت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم يستحق ركلتي جزاء أمام الهلال، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.
وأكدت دائرة الحكام عبر حسابها الرسمي في «يوتيوب»، اليوم الثلاثاء: «كان على حكم المباراة احتساب ركلة جزاء للاتحاد أمام الهلال عند الدقيقة 47 وإنذار ياسر الشهراني مدافع الهلال، لصده الكرة بذراعه الأيمن».
وتابعت: «الحكم لم يحتسب ركلة جزاء للاتحاد عند الدقيقة 83، بعد أن دعس مدافع الهلال (ياسر الشهراني) قدم مهاجم الاتحاد (هيلدر كوستا، وكان يجب احتساب ركلة جزاء وإنذار للمدافع».
وصادقت الدائرة على صحة قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء للهلال عند الدقيقة 45 خلال مباراته أمام ضمك المؤجلة من الجولة الـ26، مؤكدة أن يد مدافع ضمك لحظة لمس الكرة كانت في الوضع الطبيعي، ولا توجد أي حركة إضافية في الذراع.
كما أيدت أيضًا قرار حكم مباراة النصر والخليج بعدم احتساب ركلة جزاء للبرازيلي تاليسكا مهاجم النصر، عند الدقيقة الـ9 لعدم وجود دفع داخل منطقة الجزاء، حيث إن حكم المباراة كان بالقرب من اللقطة.