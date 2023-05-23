دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم: ركلتا جزاء للاتحاد أمام الهلال لم تحتسبا!

وصادقت الدائرة على صحة قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء للهلال عند الدقيقة 45 خلال مباراته أمام ضمك المؤجلة من الجولة الـ26، مؤكدة أن يد مدافع ضمك لحظة لمس الكرة كانت في الوضع الطبيعي، ولا توجد أي حركة إضافية في الذراع.