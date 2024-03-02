"ماكس فيرستابين" يخطف لقب سباق الذكرى العشرين لجائزة البحرين الكبرى للفورمولا وان 2024

تُوِّج الهولندي ماكس فيرستابين، سائق فريق ريد بول، أولاً بعد حصوله على المركز الأول في سباق الذكرى العشرين لجائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1، وذلك على حلبة البحرين الدولية.
وقد بدأ "فيرستابين" السباق من المركز الأول بعد أن سجَّل أسرع زمن للفة يوم أمس الجمعة، فيما احتل زميله المكسيكي سيرجو بيريز سائق ريد بول المركز الثاني، بينما جاء كارلوس ساينز سائق فيراري في المرتبة الثالثة. وفي المركز الرابع حل سائق فيراري تشارلز لوكلير، أما المركز الخامس فكان من نصيب البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس.
وتوَّج الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، ماكس فيرستابين بطلاً للنسخة الـ20 من جائزة البحرين لطيران الخليج للفورمولا وان بعد حصوله على المركز الأول في حلبة البحرين الدولية.
واختتم السباق فعالياته أمس وسط حضور جماهيري كبير، بلغ 100 ألف شخص في مجموع أيام السباق، وبحضور بلغ 37 ألف شخص في يوم السباق.
وتوَّج زايد راشد الزياني، رئيس مجلس إدارة طيران الخليج القابضة، الفريق الفائز، كما توَّجت روان بنت نجيب توفيقي، وزيرة شؤون الشباب، سائق فريق ريد بول سيرجيو بيريز الحاصل على المركز الثاني، بينما توَّج الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة، رئيس الاتحاد البحريني للسيارات، سائق فريق فيراري كارلوس ساينز الحاصل على المركز الثالث.
واستمتع الجماهير يوم أمس بيوم آخر حافل ومميز في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان 2024. وشهدت "قرية الفورمولا وان" في منطقة الترفيه حضورًا جماهيريًّا كبيرًا لمعايشة أجواء الحدث الرياضي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، والاستمتاع بجميع الفعاليات الممتعة الموجهة للأفراد والعائلات.
وبلغ مجموع الحضور اليوم السبت 37 ألف شخص، وذلك لأول مرة على الإطلاق في تاريخ الحلبة الممتد لـ20 عامًا.