"ماكس فيرستابين" يخطف لقب سباق الذكرى العشرين لجائزة البحرين الكبرى للفورمولا وان 2024

وقد بدأ "فيرستابين" السباق من المركز الأول بعد أن سجَّل أسرع زمن للفة يوم أمس الجمعة، فيما احتل زميله المكسيكي سيرجو بيريز سائق ريد بول المركز الثاني، بينما جاء كارلوس ساينز سائق فيراري في المرتبة الثالثة. وفي المركز الرابع حل سائق فيراري تشارلز لوكلير، أما المركز الخامس فكان من نصيب البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس.