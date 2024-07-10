الاتحاد مهتم بالتعاقد مع الفرنسي موسى ديابي مهاجم أستون فيلا الإنجليزي
ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن المهاجم الفرنسي موسى ديابي لاعب أستون فيلا الإنجليزي بات يحظى باهتمام كبير من قبل نادي الاتحاد للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكشف موقع "Foot Mercato" أنه بعد عام واحد فقط من انتقاله إلى إنجلترا، أصبح موسى ديابي يحظى بشعبية كبيرة من قبل إدارة نادي الاتحاد.
وأوضح الموقع الفرنسي الشهير أنه بعد فشله في تحقيق المركز الخامس المخيب للآمال في الدوري، بفارق 42 نقطة عن الهلال، يعتزم الاتحاد إجراء عملية تغيير وتعزيز نفسه على جميع المستويات، ومن أجل توسيع خطه الهجومي، الذي يضم حالياً في صفوفه كريم بنزيما.
وأضاف موقع "Foot Mercato"اتجهت إدارة النادي نحو إنجلترا ووضعت اسم مهاجم أستون فيلا موسى ديابي في قائمة أولوياته هذا الصيف.
وانضم صاحب الـ25عاماً إلى صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي في صيف 2023 لمدة 5أعوام قادماً من باير ليفركوزن.