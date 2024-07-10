الاتحاد مهتم بالتعاقد مع الفرنسي موسى ديابي مهاجم أستون فيلا الإنجليزي

وأوضح الموقع الفرنسي الشهير أنه بعد فشله في تحقيق المركز الخامس المخيب للآمال في الدوري، بفارق 42 نقطة عن الهلال، يعتزم الاتحاد إجراء عملية تغيير وتعزيز نفسه على جميع المستويات، ومن أجل توسيع خطه الهجومي، الذي يضم حالياً في صفوفه كريم بنزيما.