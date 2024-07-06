فريق T1 الكوري يحجز مقعده في نصف نهائي بطولة League of Legends

نجح الفريق الكوري الشهير T1 في الوصول إلى الدور نصف النهائي من بطولة League of Legends في كأس العالم للرياضات الإلكترونية يوم الجمعة؛ حيث تغلب على الفريق الصيني BiliBili Gaming ليضرب موعدًا في الدور القادم مع فريق Team Liquid Honda. ويضم الفريق الكوري T1 مجموعة من نخبة النجوم، ومن ضمنهم اللاعب لي سانج- هيوك المعروف باسم "Faker" الذي تم إدراج اسمه مؤخرًا في قاعة مشاهير الرياضات الإلكترونية في لعبة League of Legends، ويعتبر الفريق الأكثر نجاحًا على الإطلاق في كوريا الجنوبية، والمرشح للحصول على لقب البطولة وأكبر حصة من مجموع جوائز البطولة البالغ مليون دولار.