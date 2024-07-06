رياضة

فريق T1 الكوري يحجز مقعده في نصف نهائي بطولة League of Legends

في ثالث أيام كأس العالم للرياضات الإلكترونية
فريق T1 الكوري يحجز مقعده في نصف نهائي بطولة League of Legends

نجح الفريق الكوري الشهير T1 في الوصول إلى الدور نصف النهائي من بطولة League of Legends في كأس العالم للرياضات الإلكترونية يوم الجمعة؛ حيث تغلب على الفريق الصيني BiliBili Gaming ليضرب موعدًا في الدور القادم مع فريق Team Liquid Honda. ويضم الفريق الكوري T1 مجموعة من نخبة النجوم، ومن ضمنهم اللاعب لي سانج- هيوك المعروف باسم "Faker" الذي تم إدراج اسمه مؤخرًا في قاعة مشاهير الرياضات الإلكترونية في لعبة League of Legends، ويعتبر الفريق الأكثر نجاحًا على الإطلاق في كوريا الجنوبية، والمرشح للحصول على لقب البطولة وأكبر حصة من مجموع جوائز البطولة البالغ مليون دولار.

وفي الجانب الآخر، حقق فريق Top Esports الصيني مفاجأة كبيرة بإقصائه للفريق الكوري Gen.G، الذي يُعد ثاني المرشحين للفوز باللقب الذي سيُحسم يوم غد الأحد.

وتُختتم اليوم السبت منافسات بطولة Call of Duty: Warzone والتي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار؛ في حين تستمر منافسات بطولتي Dota 2 وMobile Legends: Bang Bang حتى الأسبوع المقبل.

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