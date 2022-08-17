تستهدف كوادر الأندية.. رابطة دوري المحترفين تعقد ورشة عمل قانونية عن "عقود اللاعبين"

عقدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان "عقود اللاعبين"، استهدفت كوادر الأندية المشاركة في الموسم الرياضي 2022-2023، في إدارات كرة القدم والإدارات القانونية وإدارة الاحتراف، ضمن أدوار الرابطة في دعم وتمكين كوادر الأندية، ومنحها الفرص في مواكبة المستجدات في مجال القانون والحوكمة.