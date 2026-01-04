الأهلي يتعاقد مع البرازيلي ريكاردو ماتياس حتى 2030

أعلن النادي الأهلي تعاقده رسميًا مع المهاجم البرازيلي ريكاردو ماتياس، قادمًا من صفوف إنترناسيونال البرازيلي، بعقد يمتد حتى عام 2030.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" رسالة الترحيب: "من بورتو أليغري إلى جدة.. المهاجم البرازيلي ريكاردو ماتياس أهلاوي حتى 2030".
ويأتي التعاقد مع ماتياس بناءً على توصية من مدرب الفريق، الألماني ماتياس يايسله، الذي أبدى قناعته بقدرات اللاعب الشاب وإمكاناته الفنية.
وسبق لماتياس أن مثّل منتخب البرازيل للشباب، وحقق معه لقب بطولة أمريكا اللاتينية، خلال فترة لعبه مع إنترناسيونال.