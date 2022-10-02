الفتح يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية بمرمى أبها

نجح فريق الفتح الأول لكرة القدم في استعادة نغمة الانتصارات من بوابة ضيفه أبها بعد أن تغلب عليه بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء يوم الأحد على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء لحساب الجولة الخامسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
دخل أصحاب الضيافة المباراة بقوة وفرضوا سيطرتهم على مجريات اللعب وسرعان ما ترجموا هذه الأفضلية إلى هدف الأسبقية بعد مرور 5 دقائق عن طريق توفيق بوحيميد الذي حول تمريرة الدولي البيروفي كريستيان كويفا بمهارة داخل الشباك.
وعزز فراس البريكا تقدم الفتح بتسجيله الهدف الثاني حينما تلقى تمريرة طولية من المغربي سفيان بن دبكة كسر على إثرها مصيدة التسلل وانفرد بالمرمى قبل أن يسدد كرة زاحفة من بين قدمي الحارس الكاميروني ديفيس إيباسي في الدقيقة (61) من زمن المباراة.
وضاعف أيمن الخليف من غلة فريقه بتسجيله الهدف الثالث قبل غروب شمس المباراة بدقيقة واحدة (89) من تصويبة ذكية من داخل منطقة الجزاء.
بتلك النتيجة رفع الفتح رصيده إلى 6 نقاط احتل من خلالها المركز التاسع بينما تجمد رصيد فريق أبها عند 4 نقاط بالمركز الثالث عشر.