الفتح يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية بمرمى أبها

نجح فريق الفتح الأول لكرة القدم في استعادة نغمة الانتصارات من بوابة ضيفه أبها بعد أن تغلب عليه بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء يوم الأحد على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء لحساب الجولة الخامسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.