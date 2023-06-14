"الغطاء النباتي" يطلق مبادرة لحماية وتأهيل منطقة "جوسمين – الحبل" بالجبيل

كما يحرص المركز من خلال هذه المبادرة على العمل مع العديد من الجهات لتصبح المنطقة واحة سياحية جذابة للزوار من جميع أنحاء المملكة؛ إذ سيتم التنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لاستعادة التنوع الأحيائي عبر توفير الحماية اللازمة لإعادة الحياة الفطرية إلى المنطقة، ومع هيئة السياحة لفتح مجال الزيارات للموقع، وإمكانية تأهيله ليصبح أكثر تهيئة للاستثمار السياحي، ومتابعة الأعمال فيه بشكل دوري لتطويره والوفاء باحتياجاته أولًا بأول.