عبدالله الشامخ فيحاوي لمدة موسمين

أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة الأستاذ عبدالله بن أحمد أبانمي إجراءات التوقيع مع الظهير الأيسر عبدالله الشامخ، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.
وقد جرت مراسم توقيع العقد في قاعة الشيخ عثمان الرشيد للمحاضرات والمؤتمرات بمقر النادي، وبحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن أحمد أبانمي.
من جانبه عبر اللاعب عن سعادته بالانضمام لصفوف الاستثنائي، واعداً ببذل أقصى جهد مع زملائه في خدمة الكيان وإسعاد الجمهور الفيحاوي ورجالات الفيحاء.
وكانت آخر المحطات الاحترافية للاعب البالغ من العمر 29 عاماً، مع نادي الشباب، بينما سبق وأن مثل أندية الهلال والرائد والوحدة.