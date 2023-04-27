الهلال يكثف تحضيراته لموقعة أوراوا الآسيوية

وفرض الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق تمارين لياقية باستخدام الكرة، وتلتها مناورة فنية على جزء من الملعب ، كما شهدت التدريبات، غياب محمد العويس حارس المرمى الذي واصل برنامجه التأهيلي في صالة الإعداد البدني، والجري حول الملعب.