الهلال يكثف تحضيراته لموقعة أوراوا الآسيوية

كثف فريق الهلال الأول لكرة القدم تحضيراته استعداداً للقاء أوراوا الياباني، السبت المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022.
وفرض الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق تمارين لياقية باستخدام الكرة، وتلتها مناورة فنية على جزء من الملعب ، كما شهدت التدريبات، غياب محمد العويس حارس المرمى الذي واصل برنامجه التأهيلي في صالة الإعداد البدني، والجري حول الملعب.
ويضع دياز اللمسات الأخيرة على خططه التكتيكية في الحصة التدريبية، الجمعة، ويسبقها مؤتمر صحافي يتحدث من خلاله المدرب الأرجنتيني عن مواجهة أوراوا.