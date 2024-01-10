رياضة

في دوري روشن.. "الهلال" و"الأهلي" يتصدران قائمة أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف بالرأس

"الوحدة" حل ثانيًا و"النصر" ثالثًا
في دوري روشن.. "الهلال" و"الأهلي" يتصدران قائمة أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف بالرأس

كشف الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين عن قائمة أكثر 5 فرق تسجيلًا للأهداف الرأسية، بعد مرور 19 جولة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتصدّر القائمة ناديا الهلال والأهلي، إذ نجحا في تسجيل 9 أهداف رأسية عن طريق لاعبيهم هذا الموسم، وبعد مرور 19 جولة من عمر المسابقة.

واحتل المركز الثاني نادي الوحدة برصيد 8 أهداف رأسية، يليه بالمركز الثالث نادي النصر الذي نجح لاعبوه بتسجيل 7 أهداف رأسية، ثم الشباب رابعًا إذ سجل لاعبوه 6 أهداف رأسية خلال منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، ويأتي بالمركز الثالث الأهلي برصيد 40 نقطة، في حين يقع الاتحاد سابعًا برصيد 28 نقطة.

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