في دوري روشن.. "الهلال" و"الأهلي" يتصدران قائمة أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف بالرأس

كشف الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين عن قائمة أكثر 5 فرق تسجيلًا للأهداف الرأسية، بعد مرور 19 جولة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتصدّر القائمة ناديا الهلال والأهلي، إذ نجحا في تسجيل 9 أهداف رأسية عن طريق لاعبيهم هذا الموسم، وبعد مرور 19 جولة من عمر المسابقة.
واحتل المركز الثاني نادي الوحدة برصيد 8 أهداف رأسية، يليه بالمركز الثالث نادي النصر الذي نجح لاعبوه بتسجيل 7 أهداف رأسية، ثم الشباب رابعًا إذ سجل لاعبوه 6 أهداف رأسية خلال منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويحتل الهلال صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، ويأتي بالمركز الثالث الأهلي برصيد 40 نقطة، في حين يقع الاتحاد سابعًا برصيد 28 نقطة.