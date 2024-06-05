الليلة على ملعب "جناح".. الأخضر السعودي يسعى لتأمين الصدارة أمام باكستان

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، مواجهة مهمة أمام نظيره الباكستاني على ملعب جناح في العاصمة الباكستانية إسلام آباد, ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.