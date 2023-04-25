في نهائي أغلى الكؤوس.. اللقب العاشر لـ"الهلال" أم الثالث لـ"الوحدة"؟

يسعى فريق الوحدة الأول لكرة القدم لتحقيق اللقب الثالث من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في تاريخه، حين يواجه نظيره الهلال في نهائي أغلى الكؤوس للموسم الرياضي الحالي.
في المقابل يأمل الهلال في تحقيق اللقب العاشر في مسيرته على حساب الوحدة "في النهائي الثاني الذي يجمع الفريقين".
يُذكر أن الهلال تأهل للنهائي على حساب الاتحاد، فيما تأهل الوحدة عبر بوابة النصر، بذات النتيجة "بهدف دون مقابل".
وأقيمت البطولة في 47 نسخة سابقة، ويعد الأهلي الأكثر تحقيقاً للقب بـ 13، يليه الهلال والاتحاد لكلاً منهما 9 ألقاب، ثم النصر بـ 6 مرات والشباب 3 ألقاب، والاتفاق والوحدة لكل منهما مرتين، والتعاون والفيصل والفيحاء بلقب وحيد.