صافرة بلغارية تضبط مواجهة الاتحاد والتعاون.. وأرجنتينية للهلال والخليج

أعلن الاتحادُ السعودي لكرة القدم عن طواقم التحكيم التي ستقود مباريات اليوم الجمعة من منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024.
وعيّن الاتحادُ طاقمَ تحكيم أوروبيًّا لقيادة مواجهة التعاون وصيف جدول الترتيب مع ضيفه الاتحاد صاحب المركز الرابع والمقرّرة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
وسيقود الحكمُ البلغاري "جيورجي كاباكوف" المواجهةَ حكمًا للساحة؛ حيث سيساعده مواطنه "مارتين مارغاريتوف" كمساعد أول، و"ديان فالكوف" مساعد ثانٍ، فيما سيشرف "إيفايلو ستويانوف" على غرفة الفيديو بمساعدة من الحكم الوطني "فيصل القحطاني".
واختار اتحادُ القدم طاقمَ تحكيم أرجنتينيًّا لإدارة مواجهة الهلال المتصدّر مع ضيفه الخليج، بقيادة "داريو هيريرا"، على أن يساعده مواطنه ماكسيميليانو دبل ييسو، وسيباستيان رانييري، فيما ستكون غرفة الفيديو تحت إشراف "هرنان ماسترانجيلو"، بمساعدة من الحكم السعودي "عمر الجمل".
وكلف الحكم الوطني "سلطان العكبري" لقيادة مواجهة الأخدود مع نظيره الفيحاء، على أن يعاونه كلٌّ من: "حسن آل سلام، وعبدالعزيز البريه"، في حين سيتولّى "محمد السماعيل" إدارة غرفة الفيديو، بمساعدة من "سعد السبيعي".
وفيما سيقود الحكم "محمد الحربي" لقاء الفتح مع ضيفه فريق أبها، بمساعدة من "بدر الشمراني، وسامي العرفج"، أما غرفة الفيديو فستكون بعهدة "سلطان الحربي"، وبمساعدة من "مؤيد المسجن".