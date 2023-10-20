صافرة بلغارية تضبط مواجهة الاتحاد والتعاون.. وأرجنتينية للهلال والخليج

وكلف الحكم الوطني "سلطان العكبري" لقيادة مواجهة الأخدود مع نظيره الفيحاء، على أن يعاونه كلٌّ من: "حسن آل سلام، وعبدالعزيز البريه"، في حين سيتولّى "محمد السماعيل" إدارة غرفة الفيديو، بمساعدة من "سعد السبيعي".