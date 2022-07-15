رياض محرز يُمدِّد عقده مع مانشستر سيتي لموسمين حتى 2025

وتابع: "أود أيضًا أن أشكر بيب وتكسيكي والجهاز الفني على الطريقة التي ساعدوني بها في التطور كلاعب، ودفعوني لمواصلة التحسن. الآن أريد فقط أن أحاول وألعب دوري في مساعدة الفريق على النجاح في الموسم المقبل وما بعده".