رياض محرز يُمدِّد عقده مع مانشستر سيتي لموسمين حتى 2025

مدَّد النجم الجزائري رياض محرز عقده الحالي مع مانشستر سيتي لمدة عامين؛ إذ وقَّع على صفقة ستشهد بقاء اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا في النادي حتى يونيو 2025.
وأصبح الجناح الجزائري أحد اللاعبين الأساسيين في تشكيلة بيب جوارديولا منذ انضمامه إليهم من ليستر سيتي في صيف 2018.
وفي المواسم الأربعة التي تلت ذلك ساعد محرز السيتي في الفوز بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وثلاثة ألقاب لكأس الرابطة، وكأس الاتحاد الإنجليزي، إلى جانب الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.
وحتى الآن شارك محرز في 189 مباراة مع النادي، وسجل 63 هدفًا، وقدم 45 تمريرة حاسمة.
وقال محرز في تصريحات إلى الموقع الرسمي للنادي: "أنا سعيد للغاية بتوقيع العقد الجديد".
وأضاف قائلاً: "لقد استمتعت بكل دقيقة من وقتي هنا. إنه لمن دواعي سروري أن أكون جزءًا من هذا النادي الرائع. تحقيق النجاح الذي تمتعنا به في المواسم الأربعة الماضية كان لا ينسى، وجعلنا جميعًا نحن اللاعبين جائعين للتطلع لتحقيق المزيد".
وتابع: "أود أيضًا أن أشكر بيب وتكسيكي والجهاز الفني على الطريقة التي ساعدوني بها في التطور كلاعب، ودفعوني لمواصلة التحسن. الآن أريد فقط أن أحاول وألعب دوري في مساعدة الفريق على النجاح في الموسم المقبل وما بعده".
من جانبه، قال مدير كرة القدم في النادي تكسيكي بيجيريستين: "لعب رياض دورًا رئيسيًّا في نجاحنا على مدار السنوات الأربع منذ انضمامه إلينا؛ ويسعدنا جميعًا موافقته على هذه الصفقة الجديدة".