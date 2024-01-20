"مانشيني": سالم الدوسري لاعب موهوب ويلعب في كل مكان.. مباراة قيرغيزستان ستكون صعبة

قال المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "روبرتو مانشيني": سالم الدوسري لاعب موهوب ويلعب في كل مكان، ولا أرى أن هناك تغييرًا كبيرًا في مكانه، أنا سعيد جدًّا بالمجموعة التي لديّ الآن.. ولا أريد الحديث عن شيء آخر، والسعودية تمتلك لاعبين شبّانًا قادرين على التطور في السنوات المقبلة.
وأضاف، اليوم السبت، خلال المؤتمر الصحفي قبيل مواجهة الأخضر أمام منتخب قيرغيزستان: نحترم منتخب قيرغيزستان كثيرًا، وندرك أنّ المهمة في البطولة عمومًا ليست سهلة، ونحن نمتلك القدرة على اللعب بأكثر من أسلوب فني خلال البطولة، وفي الطريقة الحالية التي انتهجناها لم نستقبل سوى هدف واحد من ضربة جزاء.
وأردف: مباراة قيرغيزستان ستكون صعبة، ولكن الأهمّ بالنسبة لي هي العقلية التي سنلعب بها.
وتابع "مانشيني": من المبكّر الحديث عمّن سنواجه وخريطة الوصول للنهائي.. لدينا مباراة يوم غدٍ، وهذا كلّ ما سنفكّر به، وليس منطقيًّا الحديث عن ربع النهائي ونصف النهائي الآن.. لدينا مباراة قيرغيزستان، وبعدها مباراة تايلاند؛ وهي التي تأخذ كل تركيزنا في الوقت الحالي.
ويخوض الأخضرُ السعودي مواجهتَه الثانية، يوم غد الأحد، على استاد أحمد بن علي بمدينة الريان؛ من أجل انتزاع بطاقة الترشح إلى دور الـ16 من البطولة القارية.