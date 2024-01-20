"مانشيني": سالم الدوسري لاعب موهوب ويلعب في كل مكان.. مباراة قيرغيزستان ستكون صعبة

قال المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "روبرتو مانشيني": سالم الدوسري لاعب موهوب ويلعب في كل مكان، ولا أرى أن هناك تغييرًا كبيرًا في مكانه، أنا سعيد جدًّا بالمجموعة التي لديّ الآن.. ولا أريد الحديث عن شيء آخر، والسعودية تمتلك لاعبين شبّانًا قادرين على التطور في السنوات المقبلة.