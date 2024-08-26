"نوف الدوسري" توجت الأبطال .. فريق صقور نجد يتوج ببطولة هوكي الباحة

وتوجت نوف الدوسري عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهوكي فريق صقور نجد بكأس بطولة منطقة الباحة للهوكي "للرجال" والميداليات الذهبية بعد تفوقه على فريق مستقبل جدة الذي حصل على المركز الثاني والميداليات الفضية، في حين حل فريق نادي الشباب ثالثاً بالميداليات البرونزية، وجاءت جائزة أفضل حارس مرمى من نصيب مؤيد ضحوة لاعب فريق مستقبل جدة، كما نال اللاعب عبد العزيز الحربي من فريق الشباب جائزة أفضل لاعب على مستوى البطولة، فيما حقق اللاعب محمد الشافعي من فريق صقور نجد جائزة هداف البطولة.