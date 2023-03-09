في افتتاح "جولة يوم العلم".. التعادل يحسم مواجهةَ الاتفاق والوحدة

وضع علاء حجي، الوحدة في المقدمة أولًا منذ الدقيقة 22، مستغلًّا خطأ الدفاع في تشتيت الكرة، ليتابعها برأسه داخل الشباك، مسجّلًا أول أهداف المباراة.