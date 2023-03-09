في افتتاح "جولة يوم العلم".. التعادل يحسم مواجهةَ الاتفاق والوحدة

حسم التعادل الإيجابي مواجهة فريق الاتفاق الأول لكرة القدم وضيفه الوحدة "1-1"، التي أقيمت عصر اليوم الخميس على أرض على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي للمحترفين المسمّاة جولة "يوم العلم".
وضع علاء حجي، الوحدة في المقدمة أولًا منذ الدقيقة 22، مستغلًّا خطأ الدفاع في تشتيت الكرة، ليتابعها برأسه داخل الشباك، مسجّلًا أول أهداف المباراة.
وتمكّن المحترف السويدي روبين كوايسون، من تعديل النتيجة لأصحاب الضيافة من علامة الجزاء بالدقيقة 70، احتسبها الحكم شكري الحنفوش نتيجة ملامسة الكرة ليد المدافع الكوستاريكي أوسكار دوارتي.
بتلك النتيجة تقاسم الفريقان، وأضاف الاتفاق نقطة لرصيده الذي أصبح 23 وضعته بالمركز التاسع مؤقتًا، في المقابل أضاف الوحدة نقطة لرصيده إذ بات يملك 21 نقطة أبقته في المركز الثالث عشر.