الاتفاق يجري تدريبه الأخير في الشرائع تحضيرًا للوحدة

وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية عبر عدة محطات، ثم تلا ذلك تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة من مجموعتين، ثم أدى لاعبو الفريق الجانب التكتيكي، قبل أن يختتم المران بتدريب الكرات الثابتة والمتحركة.