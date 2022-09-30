الاتفاق يجري تدريبه الأخير في الشرائع تحضيرًا للوحدة

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، يأتي ذلك تحضيرًا لمواجهة فارس الدهناء مع مضيفه الوحدة ضمن منافسات الجولة الـ5 لدوري روشن السعودي لموسم 2022 /23.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية عبر عدة محطات، ثم تلا ذلك تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة من مجموعتين، ثم أدى لاعبو الفريق الجانب التكتيكي، قبل أن يختتم المران بتدريب الكرات الثابتة والمتحركة.
وعلى صعيد متصل انتظمت القائمة المختارة في المعسكر الذي أقيم في أحد فنادق مكة المكرمة، حتى موعد مواجهة فارس الدهناء مع نظيره الوحدة عند الساعة الـ9 من مساء يوم غد السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالشرائع.