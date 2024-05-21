جناح أيمن بالميراس البرازيلي "ويليان استيفاو" على رادار أندية الدوري

وأضاف: "هذا يبين للجمهور مستوى اللاعبين الذين يرغب المسؤولون السعوديون في استقطابهم، إذا كان هذا المعيار الذي يرغبون في جلبه فمرحبًا، نرحّب باللاعبين صغار السن".