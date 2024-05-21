جناح أيمن بالميراس البرازيلي "ويليان استيفاو" على رادار أندية الدوري

يستهدف مسؤولو الدوري السعودي للمحترفين، التعاقد مع اللاعب البرازيلي الواعد ويليان استيفاو، جناح أيمن بالميراس بالموسم المقبل.
وبحسب ما كشف عنه الإعلامي "وليد الفراج" في برنامج "أكشن مع وليد"؛ فإن الموهبة البرازيلية "ويليان" هو أحد أهداف الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وأكد "الفراج" أن "هذا اللاعب قادم إلينا بنسبة 100%، المسؤولون في لجنة الاستقطابات اختاروا التعاقد معه؛ لأدائه اللافت بالدوري البرازيلي".
وأضاف: "هذا يبين للجمهور مستوى اللاعبين الذين يرغب المسؤولون السعوديون في استقطابهم، إذا كان هذا المعيار الذي يرغبون في جلبه فمرحبًا، نرحّب باللاعبين صغار السن".
وذكرت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية رغبة برشلونة في التعاقد مع اللاعب البرازيلي، كما تداولت أخبار عن حسم تشيلسي للصفقة البرازيلية مقابل 60 مليون يورو.