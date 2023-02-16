في الجولة الـ17 من دوري روشن.. تعادل مثير في مباراة العدالة والطائي

وضع الدولي البيروفي كريستوفر جونزاليس أصحاب الضيافة أولًا في المقدمة بعد أن حول عرضية الكولومبي رينالدو لينيس برأسه داخل الشباك عند الدقيقة 59 من مجريات الشوط الثاني، أربع دقائق كانت كافية لفريق الطائي للعودة بالنتيجة حينما تمكن المهاجم ناوليدج موسونا من إحراز هدف التعادل بتصويبة قوية عجز الحارس ميلان مياتوفيتش عن التصدي لها لتعانق الشباك عند الدقيقة 63.