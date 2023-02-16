في الجولة الـ17 من دوري روشن.. تعادل مثير في مباراة العدالة والطائي

حسم التعادل الإيجابي "2-2" مواجهة فريق العدالة الأول لكرة القدم مع ضيفه الطائي، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس على أرض ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء لحساب مباريات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وضع الدولي البيروفي كريستوفر جونزاليس أصحاب الضيافة أولًا في المقدمة بعد أن حول عرضية الكولومبي رينالدو لينيس برأسه داخل الشباك عند الدقيقة 59 من مجريات الشوط الثاني، أربع دقائق كانت كافية لفريق الطائي للعودة بالنتيجة حينما تمكن المهاجم ناوليدج موسونا من إحراز هدف التعادل بتصويبة قوية عجز الحارس ميلان مياتوفيتش عن التصدي لها لتعانق الشباك عند الدقيقة 63.
بلغت الإثارة ذروتها بعد أن أضاف مختار علي الهدف الثاني للطائي بعد أقل من دقيقتين من تسجيل فريقه هدف التعادل بتسديدة أرضية زاحفة استقرت في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى العدالة.
وتواصلت الإثارة حينما نجح فريق العدالة من تعديل النتيجة بعد ذلك بـ3 دقائق فقط عن طريق السويدي ماركوس انتونسن، عندما تابع كرة مرتدة من دفاع الطائي ليطلق تصويبة قوية وقف الحارس البرازيلي فيكتور براغا عاجزًا عن منعها من معانقة الشباك.
بهذه النتيجة أضاف الطائي نقطة لرصيده الذي أصبح يملك 22 نقطة وضعته بالمركز الثامن، بينما رفع العدالة رصيده إلى 10 نقاط أبقته في المركز الخامس عشر وما قبل الأخير.