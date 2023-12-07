"بانيغا" و"كويلار" خرجا بالبطاقة الحمراء.. الشباب يفرض التعادل السلبي أمام الاتفاق

فرض فريق الشباب الأول لكرة القدم التعادل السلبي أمام ضيفه الاتفاق، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب نادي الشباب، في العاصمة الرياض، في افتتاح الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الأرجنتيني "فيرناندو راباليني".