"بانيغا" و"كويلار" خرجا بالبطاقة الحمراء.. الشباب يفرض التعادل السلبي أمام الاتفاق
فرض فريق الشباب الأول لكرة القدم التعادل السلبي أمام ضيفه الاتفاق، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب نادي الشباب، في العاصمة الرياض، في افتتاح الجولة الـ 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الأرجنتيني "فيرناندو راباليني".
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، حيث ضاعت كرة لاعب الشباب "عبدالله رديف" في القائم الاتفاقي في الدقيقة 20.
كما أضاع لاعب الاتفاق "فينالدوم" فرصة مماثلة اعتلت العارضة الشبابية بقليل إلى خارج الملعب في الدقيقة 38.
وتعاطفت العارضة مع المستضيف مجدداً في الدقيقة 45+3، من رأسية لاعب الاتفاق "غراي".
وفي الشوط الثاني ضاعف لاعب الشباب "بانيغا" جراح فريقه بعد خروجه بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 66، بل وزاد "كويلار" الطين بله وخرج بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 85، كما هو الحال للاعب الاتفاق "غراي" الذي خرج بذات البطاقة.
بتلك النتيجة بلغ الشباب النقطة 17 في المركز الـ11، فيما حل الاتفاق في المركز الثامن برصيد 24 نقطة.