اكتمال عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس الملك

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2022-2023.
والتحقت فرق الباطن، الفتح والاتحاد بركب المتأهلين إلى ربع النهائي، لتنضم إلى كل من الفيحاء، الهلال، النصر، الوحدة وأبها.
وكانت منافسات الدور ثمن النهائي اختتمت الخميس بإقامة 3 مباريات، حيث فاز الباطن على ضيفه الرائد بهدف نظيف سجله اللاعب يوسف الشمري.
وتأهل الفتح إلى ربع النهائي بعد فوزه على ضيفه الباطن بركلات الترجيح 7-6 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، حيث تقدم الفتح أولًا عن طريق مراد باتنا قبل أن يعادل كنوليدج موسونا النتيجة للضيوف، ليحتكم الفريقان لوقت إضافي شهد تقدم الفتح مجددًا عن طريق بيتروس ماثيوس قبل أن يعود الطائي بهدف في الدقائق الأخيرة عن طريق خليل العبسي.
وحجز الاتحاد آخر مقاعد الدور ربع النهائي بعد فوزه على الشباب بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، حيث تقدم متعب للحربي للشباب أولًا قبل أن يعادل اللاعب عبدالرزاق حمدالله النتيجة لأصحاب الأرض.
وكانت منافسات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين انطلقت يوم الثلاثاء بإقامة مباراتين شهدت فوز الوحدة على ضمك بهدف نظيف، وفوز الفيحاء على الخليج بنتيجة 3-1.
وتواصلت منافسات ثمن النهائي يوم الأربعاء بإقامة 3 مباريات شهدت فوز أبها على التعاون 4-3، فوز الهلال على الاتفاق 4-0 وفوز النصر على العدالة 2-0.
وتحددت بذلك جميع مباريات الدور ربع النهائي، حيث سيواجه الفيحاء حامل اللقب ضيفه الاتحاد، فيما سيستقبل الهلال نظيره الفتح، بينما يحل الباطن ضيفًا على الوحدة، فيما سيتلقي النصر مع ضيفه أبها.
ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي يومي 13 و14 مارس المقبل، على أن يتحدد موعد كل مباراة في وقت لاحق.