اكتمال عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس الملك

وتأهل الفتح إلى ربع النهائي بعد فوزه على ضيفه الباطن بركلات الترجيح 7-6 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، حيث تقدم الفتح أولًا عن طريق مراد باتنا قبل أن يعادل كنوليدج موسونا النتيجة للضيوف، ليحتكم الفريقان لوقت إضافي شهد تقدم الفتح مجددًا عن طريق بيتروس ماثيوس قبل أن يعود الطائي بهدف في الدقائق الأخيرة عن طريق خليل العبسي.