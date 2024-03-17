مدرب الأخضر يستبعد 3 لاعبين.. ويستدعي "البريك"

استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "روبرتو مانشيني" اللاعبين "عبد الله الخيبري، متعب الحربي، وليد الأحمد" من معسكر الأخضر لعدم جاهزيتهم بعد أن أُجريت لهم الفحوص الطبية عند انضمامهم للمعسكر، فيما استدعى المدير الفني اللاعب "محمد البريك".
وانطلق اليوم الأحد معسكر الأخضر في العاصمة "الرياض" استعدادًا لخوض الجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
ويستضيف الأخضر نظيره منتخب طاجيكستان في 21 من شهر مارس الجاري على ملعب الأول بارك بالرياض، فيما سيحل الأخضر ضيفًا على منتخب طاجيكستان في 26 من شهر مارس على الملعب المركزي بالعاصمة دوشنبه.