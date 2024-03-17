مدرب الأخضر يستبعد 3 لاعبين.. ويستدعي "البريك"

استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "روبرتو مانشيني" اللاعبين "عبد الله الخيبري، متعب الحربي، وليد الأحمد" من معسكر الأخضر لعدم جاهزيتهم بعد أن أُجريت لهم الفحوص الطبية عند انضمامهم للمعسكر، فيما استدعى المدير الفني اللاعب "محمد البريك".